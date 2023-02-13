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Сили оборони знищили ще 560 окупантів та 13 одиниць техніки

Автор:
Софія Телішевська
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Сили оборони України за минулу добу знищили 560 російських окупантів, три танки, чотири бойові броньовані машини, три артилерійські системи.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також окупанти втрачають техніку:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряникивка Харківської області; Кремінна та Білогорівка на Луганщині; Віймака, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське та Кліщівка на Донецькій області та Залізничне на Запорізькій області.