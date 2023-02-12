Новим президентом Кіпру став колишній очільник МЗС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У другому турі президентських виборів на Кіпрі переміг колишній очільник Міністерства закордонних справ Нікос Хрістодулідіс. За нього проголосували 51,91% виборців, а його суперник — колишній кіпрський дипломат Андреас Мавроянніс — набрав 48,09%.
Про це пише Cyprus Mail.
Хрістодулідіс стане восьмим президентом Кіпру. Перед ним стоятимуть такі завдання, як вихід з глухого кута в переговорах про воззʼєднання Кіпру з анексованою турецькою частиною острова, боротьба з нелегальною міграцією та відновлення іміджу країни, заплямованого корупційними скандалами.
- У першому турі Хрістодулідіс набрав 33,58% голосів, а Мавроянніс — 29,79%. Мавроянніс є колишнім головним переговорником на мирних переговорах з турками-кіпріотами та колишнім постійним представником Кіпру в ООН. Останній раунд мирних переговорів щодо воззʼєднання Кіпру провалився в 2017 році. Хрістодулідіс хоче відновити переговори.