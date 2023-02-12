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Сили оборони ліквідували ще 900 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Українські військові протягом 11 лютого знищили 900 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 137 780 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також окупанти втрачають техніку:

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмуту, Іванівського, Часового Яру, Первомайського, Побєди, Марʼїнки і Вугледару Донецької області.