Букінгемський палац представив офіційну емблему коронації короля Карла ІІІ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Букінгемський палац представив офіційну емблему коронації короля Карла ІІІ. Її автором став колишній глава з дизайну (CDO) компанії Apple, який відповідав за зовнішній вигляд пристроїв iPhone, iPad, iPod та MacBook з 1997 по 2019 рік, — Джонатан Айв.
Дизайн емблеми підкреслює любов британського монарха до природи: емблема поєднала представників флори чотирьох держав Сполученого Королівства — троянду Англії, будяки Шотландії, нарцис Уельсу і трилисник Північної Ірландії. Ці квіти стануть елементами корони, яку покладуть на голову короля 6 травня цього року у Вестмінстерському абатстві.
Герб виконаний у кольорах прапора Великої Британії: на білому фоні корона синього кольору, обрамлена малюнками чотирьох рослин, виконаними в червоному кольорі.
Емблему використовуватимуть для всіх заходів, повʼязаних із коронацією, включаючи громадські та національні події.
- 10 вересня принц Чарльз Філіпп Артур Джордж офіційно став королем Великої Британії. Він зійшов на престол під імʼям Карл ІІІ. Його коронація відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Під час церемонії також коронують королеву-консорта Каміллу.