ГУР: У росіян недостатньо ресурсів, щоб розпочати наступ до 24 лютого

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Reuters / «Бабель»

У Головному управлінні розвідки Міноборони стверджують, що росія не має ресурсів для великомасштабного наступу в Україні.

Про це заявив представник воєнної розвідки Андрій Черняк.

За його словами, Москва найближчими тижнями активізує свої зусилля на Донбасі, а зараз окупанти намагаються знайти слабкі місця в українській обороні.

Розвідник наголосив, що російське командування не має достатніх ресурсів для масштабних наступальних операцій, а головною метою ворога залишається досягнення хоч якогось тактичного успіху на сході.