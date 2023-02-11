Росіяни за добу випустили по Україні 106 ракет

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Напередодні, 10 лютого, росіяни запустили по Україні 106 ракет. Ворог застосував 32 зенітні керовані ракети С-300 та 74 крилаті ракети повітряного і морського базування.

Сили ППО знищили 61 повітряну ціль, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу Shahed-136 — 22 дрони збито.

Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів російською федерацією по цивільних обʼєктах залишається високою на всій території України.