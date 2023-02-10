G7 закликала українську владу повернути електронне декларування

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Пресслужба НАЗК

Посли країн «Великої сімки» закликали українську владу повернути електронне декларування. Його призупинили на початку російського вторгнення.

Про це йдеться в заяві послів G7.

«Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості України під час війни та в період післявоєнної відбудови. Посли G7 сподіваються на швидке відновлення українським парламентом системи електронного декларування», — зазначили там.

Посли вважають, що це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади.