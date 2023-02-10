У російському СІЗО помер засуджений у справі «Хізб ут-Тахрір» кримський татарин

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У слідчому ізоляторі російського Новочеркаська (Ростовська область) помер кримськотатарський активіст Джеміль Гафаров, раніше засуджений судом росії за звинуваченням у причетності до діяльності організації «Хізб ут-Тахрір».

Про це йдеться в заяві голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

«Щойно надійшла сумна звістка — у СІЗО міста Новочеркаськ (росія) помер 60-річний політвʼязень, бранець Кремля Джеміль Гафаров, раніше засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі», — повідомив Чубаров.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив пʼятьох кримських татар, звинувачених у причетності до забороненої в росії організації «Хізб ут-Тахрір». Їм дали по 13 років колонії. Серед них був і Гафаров.

«Кримська солідарність» повідомляла, що Гафаров страждає від багатьох захворювань і має інвалідність ІІ групи.