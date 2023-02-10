У Чернівецькій області відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

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У Чернівецькій області, на кордоні з Румунією відкрили новий автомобільний пункт пропуску «Дяківці — Раковець». Перша автівка вже перетнула кордон на виїзд з України.

Про це Державна прикордонна служба оголосила 1о лютого.

Запланована пропускна спроможність пункту на добу — до 300 машин, зокрема 10 автобусів, 1 550 людей, у тому числі 500 пішоходів. У пункті пропуску передбачено 6 смуг руху для оформлення транспорту та окрема смуга руху для людей, які перетинають кордон пішки.

Будівництво пункту пропуску «Дяківці — Раковець» розпочалось у 2013 році, у 2015 році проєкт перетворився у довгобуд, влітку 2022 будівництво реанімували.

Пресслужба ДПСУ