Чергова провокація. Україна наполягає на тому, що російська ракета порушила повітряний простір Румунії

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armyinform.com.ua / «Бабель»

Попри заперечення Міноборони Румунії речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українська радіолокаційна система зафіксувала проліт російської ракети в небі над Румунією та Молдовою.

Про це він сказав у коментарі «Бабелю».

«Дві російські крилаті ракети «Калібр» перетнули кордон України з Молдовою та Румунією у напрямку Чернівців. Росія уже не вперше вдається до подібних провокацій. Таке вже було з Білоруссю, коли ракета летіла майже по лінії кордону і ми збили її, щоб унеможливити загрозу для Добротвірської ТЕС», — зазначив він.

За його словами, Молдова теж спершу заперечувала проліт ракет через свою країну, але потім все ж визнала це.

«Стався серйозний інцидент. Румунія повинна розібратися із цим, перш ніж робити передчасні висновки. Одне ми знаємо точно: наші дані чітко вказують на те, що ракета порушила повітряний простір згаданих країн», — додав Ігнат.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі національного телемарафону додав, що військове командування НАТО в Бельгії проаналізує цей інцидент. За словами Пристайка, він не стане приводом для війни, але реакції НАТО точно варто чекати.