Англіканська церква схвалила благословення для одностатевих пар

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Генеральний синод Англіканської церкви дозволив священникам благословляти одностатеві шлюби й цивільні партнерства, водночас церковні вінчання для таких пар і далі заборонятимуться. Це рішення свідчить про компроміс між консервативним і ліберальним крилом Англіканської церкви.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Церкви Англії та в матеріалі BBC.

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі та архієпископ Йоркський Стівен Коттрелл у спільній заяві зазначили, що «вперше Церква Англії публічно, беззастережно та радо вітатиме одностатеві пари в церкві».

Також члени Синоду проголосували за «оплакування та покаяння» через «неспроможність Церкви прийняти ЛГБТ+ людей і за шкоду, якої ЛГБТ+ люди зазнали та продовжують зазнавати в церквах».

Синод відхилив поправку з пропозицією змінити вчення церкви так, щоб дозволити вінчання одностатевих пар, як того вимагали ліберали.

Водночас від консерваторів схвалили єдину поправку — щоб нові молитви благословення «не суперечили чи не вказували на відхід від доктрини Англіканської церкви».

Крім того, єпископам потрібно вирішити, чи повинні священнослужителі-геї зберігати целібат.