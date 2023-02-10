У травні Амстердам заборонить марихуану у кварталі «червоних ліхтарів»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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BBC News
У середині травня в Амстердамі заборонять курити марихуану у кварталі «червоних ліхтарів».
Про це пише BBC.
Нове правило покликано покращити життя мешканців міста, які протягом тривалого часу скаржилися, що їм заважають туристи. Секс-працівників також зобовʼяжуть закривати свої заклади о 03:00. Місцеві ЗМІ повідомляють, що майже всі депутати підтримали такі зміни.
Міська рада також оголосила, що ресторани й бари повинні будуть закриватися о 02:00 по пʼятницях і суботах, а після 01:00 людей не пускатимуть у старий район міста.
Зараз в амстердамському кварталі «червоних ліхтарів» після 16:00 з четверга по неділю заборонений продаж алкоголю. Але міськрада проситиме продавців протягом цього періоду повністю прибрати алкогольні напої з вітрин та сховати їх від відвідувачів.
Згідно з чинним законодавством у Нідерландах зберігання, виробництво та торгівля наркотиками є кримінальним злочином. Проте голландці мають «політику толерантності», яка дозволяє кафе продавати марихуану за певних умов. Одна з них — ці кафе не мають спричиняти жодних неприємностей, тож уряд наказав їм припинити залучати іноземних споживачів наркотиків.
- Тим часом в Австралії психіатри зможуть виписувати МДМА та псилоцибін від посттравматичного стресового розладу і важкої депресії.
- А в Канаді провінція Британська Колумбія розпочинає перше в країні випробування з декриміналізації невеликих кількостей сильнодіючих наркотиків, таких як кокаїн і героїн. Федеральний уряд Канади задовольнив прохання провінції про проведення трирічного експерименту. Програма діятиме із 31 січня 2023 року до 31 січня 2026 року, якщо її не скасує федеральний уряд.