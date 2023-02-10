Українська ППО знищила пʼять ворожих дронів Shahed і пʼять ракет «Калібр»

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Російські війська 10 лютого запустили по Україні сім дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування «Калібр» — із російського фрегата в Чорному морі.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Українська протиповітряна оборона знищила пʼять крилатих ракет «Калібр» та пʼять ударних дронів Shahed-136/131.

Окупанти вдарили зенітними ракетами С-300 з російського Бєлгорода і тимчасово окупованого Токмака в Запорізькій області. По Харківській та Запорізькій областях росіяни запустили до 35 зенітних керованих ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

Також близько 08:30 10 лютого росіяни запустили крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

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