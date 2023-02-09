CNN: Іран модифікував свої дрони, щоб завдати максимальних збитків критичній інфраструктурі України

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Іран модифікує свої безпілотники-камікадзе, які він надає росії, щоб їхні боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані розслідування.

Нерозірвана боєголовка іранського безпілотника Shahed-131, знайденого на півдні України в Одеській області в жовтні 2022 року, була досліджена минулого місяця британською організацією Conflict Armament Research разом з українськими військовими. CAR надав свої висновки CNN.

Аналітики вважають, що боєголовки були поспішно модифіковані погано підігнаними шарами десятків дрібних металевих фрагментів, які під час удару розлітаються по великому радіусу. Окрім осколків, по колу боєголовки є ще 18 менших «зарядів», які, розплавлені вибуховою хвилею, можуть пробивати броню та створювати ефект «вибуху на 360 градусів».

Накопичення цих елементів максимізує здатність боєголовки руйнувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач і великі потужні трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонт.

Демієн Сплітерс, один із дослідників, сказав CNN, що вивчення боєголовки Shahed-131, компоненти якої ніколи раніше не оприлюднювалися, допомогло аналітикам краще зрозуміти, як Іран виробляв свої дрони.

«Було багато припущень, що, можливо, ця вибухівка була дуже грубою, дешевою та простою. Але дивлячись на боєголовку, стає зрозуміло, виробник приділив багато уваги, щоб переконатися в тому, що вона може завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі», — сказав Сплітерс.