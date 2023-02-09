Японська розвідка: На війні в Україні загинули 20 генералів рф

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Розвідка Японії, ґрунтуючись на даних, зібраних у співпраці зі США та Європою, встановила, що на війні в Україні з моменту повномасштабного вторгнення загинуло майже 20 російських генералів.

Про це повідомляє видання Nikkei Asia.

Колишній начальник штабу Сухопутних сил самооборони Японії Кієфумі Івата вважає, що кількість втрат серед російських генералів зростатиме, бо ЗСУ відстежують їхнє переміщення. Крім того, партизани у Донецькій та Луганській областях допомагають Силам оборони України.

Івата зазначив, що смерть представника найвищого командного складу російської армії послаблює бойовий дух російського війська.