Японська розвідка: На війні в Україні загинули 20 генералів рф
- Автор:
- Софія Телішевська
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Розвідка Японії, ґрунтуючись на даних, зібраних у співпраці зі США та Європою, встановила, що на війні в Україні з моменту повномасштабного вторгнення загинуло майже 20 російських генералів.
Про це повідомляє видання Nikkei Asia.
Колишній начальник штабу Сухопутних сил самооборони Японії Кієфумі Івата вважає, що кількість втрат серед російських генералів зростатиме, бо ЗСУ відстежують їхнє переміщення. Крім того, партизани у Донецькій та Луганській областях допомагають Силам оборони України.
Івата зазначив, що смерть представника найвищого командного складу російської армії послаблює бойовий дух російського війська.
- 7 лютого OSINT-експерт Іраклі Комахідзе повідомив, що в Україні з 4 на 5 лютого загинув російський генерал Дмитро Ульянов. Він командував мобілізованими з Татарстану та приїхав на війну за власним бажанням.
- 10 травня 2022 року директор Розвідувального управління Міноборони США Скотт Беррʼє заявляв, що росія у війні проти України втратила вбитими від восьми до десяти генералів.