Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти «Газпрому» — вимагають $45 млн компенсації
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Чеська енергетична група ČEZ ініціювала позов проти російського газового монополіста «Газпром» у міжнародному арбітражному суді Женеви і вимагає компенсації за скорочення постачань газу в 2022 році. Ідеться про компенсацію у розмірі мільярда чеських крон ($45,3 млн), повідомляє група.
Компанія купувала газ в основному через посередників, але також мала прямий контракт із «Газпромом» на невелику частину свого імпорту, який діяв до кінця 2022 року.
- Російський «Газпром» з 1 січня до 15 грудня 2022 року видобув 394,1 млрд кубометрів газу, що на 19,6% менше, ніж минулого року. Водночас експорт до країн далекого зарубіжжя становив 97,8 млрд кубометрів, це на 45,1%, або на 80,2 млрд кубометрів, менше, ніж за такий самий період 2021 року.