Netflix заборонив ділитися паролями ще у чотирьох країнах

Новини

Thibault Penin / Unsplash

Стрімінговий сервіс Netflix заборонив обмін паролями ще в чотирьох країнах — Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії.

Про це пише BBC.

Користувачів просять сплатити додаткову плату, якщо вони хочуть ділитися підпискою зі своїми родичами і друзями. За оцінками Netflix, 100 мільйонів людей у всьому світі використовують спільний доступ.

Компанія заявила, що зниження доходів від спільних акаунтів заважає Netflix інвестувати в оновлення контенту. Там планують поширити заборону на більшість країн.

Ще в 2017 році Netflix схвалював практику «шерингу», коли написав у Twitter «Любов — це ділитися паролем». Але конкуренція на ринку стріінгових сервісів та зменшення кількості користувачів спонукали Netflix зосередитися на збільшенні своїх доходів.

За 7,99 канадських доларів (це приблизно 6$) передплатники у Канаді зможуть отримати додатковий обліковий запис до власного акаунту. Один користувач зможе додати максимум двох людей. У Новій Зеландії вартість послуги буде приблизно такою ж. Водночас у Португалії вона коштуватиме €3,99 ($4,3), а в Іспанії — €5,99 ($5,3).