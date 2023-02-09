Bild: Зеленський зміг переконати Францію та Німеччину надати Україні літаки та далекобійну зброю
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Reuters
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном зумів переконати їх надати Україні літаки та далекобійну зброю, пише Bild.
«Чим швидше ми отримаємо важке далекобійне озброєння, а наші пілоти — сучасні літаки, то швидше закінчиться російська агресія», — сказав Зеленський.
Макрон наголосив, що росія не повинна виграти цю війну, і запевнив, що Париж і Берлін надаватимуть військову підтримку Україні стільки, скільки буде необхідно.
Шольц, своєю чергою, зауважив, що Україна належить до європейської родини, і саміт ЄС надішле потужний сигнал солідарності з Києвом.
«Ми стоїмо поруч з Україною в її захисті. Факт залишається фактом: росія не повинна виграти цю війну», — заявив Шольц.
- Вже сьогодні, 9 лютого, три лідери знову зустрінуться на саміті ЄС у Брюсселі. Напередодні Володимир Зеленський відвідав Велику Британію, а ввечері прибув із візитом до Парижу, де зустрівся з Макроном та Шольцем.