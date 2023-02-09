Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Українські військові протягом 8 лютого знищили 910 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 135 010 своїх солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також окупанти втрачають техніку:
- танки — 3 255 (+2 за вчора);
- бойові броньовані машини — 6 468 (+10);
- артилерійські системи — 2 244 (+8);
- реактивні системи залпового вогню — 463 (+2);
- засоби протиповітряної оборони — 232 (+4);
- літаки — 295;
- гелікоптери — 285;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1 967 (+6);
- крилаті ракети — 796;
- кораблі/катери — 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5 121 (+9);
- спеціальна техніка — 211.
Українські військові минулої доби відбили атаки російських сил у районах 19 населених пунктів у трьох областях. Це Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Марʼїнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.