Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів

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Українські військові протягом 8 лютого знищили 910 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 135 010 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також окупанти втрачають техніку:

танки — 3 255 (+2 за вчора);

бойові броньовані машини — 6 468 (+10);

артилерійські системи — 2 244 (+8);

реактивні системи залпового вогню — 463 (+2);

засоби протиповітряної оборони — 232 (+4);

літаки — 295;

гелікоптери — 285;

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1 967 (+6);

крилаті ракети — 796;

кораблі/катери — 18;

автомобільна техніка та автоцистерни — 5 121 (+9);

спеціальна техніка — 211.

Українські військові минулої доби відбили атаки російських сил у районах 19 населених пунктів у трьох областях. Це Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Марʼїнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.