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Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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Українські військові протягом 8 лютого знищили 910 окупантів. За час повномасштабної війни росія вже втратила приблизно 135 010 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також окупанти втрачають техніку:

Українські військові минулої доби відбили атаки російських сил у районах 19 населених пунктів у трьох областях. Це Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Марʼїнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.