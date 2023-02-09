Google втратив $100 мільярдів ринкової вартості через помилку в чатботі Bard

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Reuters / «Бабель»

Материнська компанія Google, Alphabet, втратила $100 мільярдів ринкової вартості через новий чатбот Bard — він поділився недостовірною інформацією в рекламному відео. Під час торгів акції впали на 9%.

Про це повідомляє Reuters.

Торік акції компанії втратили 40% своєї вартості, але зросли на 15% з початку цього року, без урахування втрат 8 лютого.

Видання Reuters першим вказало на помилку в рекламі Google для чатбота Bard, який почав роботу у понеділок. Помилка була в інформації про те, який супутник вперше зробив фотографії планети за межами Сонячної системи Землі.

Alphabet опублікувала короткий ролик про Bard у Twitter, пообіцявши, що він допоможе спростити складні теми, але натомість він надав неточну відповідь.

У рекламі чатбота дається підказка: «Про які нові відкриття космічного телескопа Джеймса Вебба я можу розповісти своїй 9-річній дитині?» Bard дає кілька відповідей, зокрема припускає, що телескоп використовували для перших знімків планети за межами Сонячної системи Землі, але це не так. Перші фотографії екзопланет були зроблені ще у 2004 році, що підтвердило NASA.