«Нова пошта» відкриває перше відділення в Литві
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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«Нова пошта» у середині березня відкриває перше відділення у столиці Литви Вільнюсі. Про це компанія повідомила 8 лютого.
Відділення буде вантажним, через нього можна відправляти та отримувати посилки України вагою до 1 000 кг.
Адреса відділення: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303, ось його сторінка у Facebook.
- У січні «Нова Пошта» відкрила перше вантажне відділення у Польщі. Звідти можна відправити посилку вагою до 1 000 кг.