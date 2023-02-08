«Нова пошта» відкриває перше відділення в Литві

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«Нова пошта» у середині березня відкриває перше відділення у столиці Литви Вільнюсі. Про це компанія повідомила 8 лютого.

Відділення буде вантажним, через нього можна відправляти та отримувати посилки України вагою до 1 000 кг.

Адреса відділення: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303, ось його сторінка у Facebook.