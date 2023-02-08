Нардеп «ЄС» Артур Герасимов відмовився брати матеріали справи про маєток в Іспанії. Він назвав це «шоу» і «фарсом»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, якого підозрюють у недекларуванні маєтку в Іспанії, відмовився брати від прокурора обвинувальний акт.
Відповідне відео Національне антикорупційне бюро опублікувало 8 лютого.
На ньому Герасимов відмовився брати матеріали, викидав документи з авто і поїхав від детективів НАБУ.
Сам Артур Герасимов у коментарі «Бабелю» назвав вручення йому обвинувального акта «шоу» задля «відосиків» і «роздуванням справи». За його словами, слідчі НАБУ знають його адреси і він погодився добровільно прийти в НАБУ 13 лютого. Він заперечує втечу від слідчих. Нардеп стверджує, що поспішав на засідання Верховної Ради. Герасимов вкотре заявив, що придбав маєток в Іспанії за гроші, які заробив ще до політики.
«Повторюю ще раз — я переконаний у своїй правоті і готовий довести її в суді. Ця «справа» розвалиться так само, як і справа про міфічні ботоферми. Її теж свого часу активно роздули у ЗМІ та в ефірі «марафону єдності» чи то «єдиних новин». Але ніяких «ботоферм Герасимова» не існує в природі», — додав Герасимов.
- 16 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату від «Європейської солідарності» Артуру Герасимову. У 2020 році він не задекларував маєток та паркомісце в іспанській провінції Аліканте, яким володіє разом із дружиною з 2013 року. Також незадекларованими виявилися понад $1,6 тисячі на рахунках в українських банках.