Нова Зеландія знайшла в Тихому океані рекордні 3 тонни кокаїну. Це більше, ніж країна використала б за 30 років

Новини

New Zealand police

Військово-морський флот Нової Зеландії в Тихому океані перехопив плавучу партію кокаїну — це найбільший в історії країни арешт наркотиків.

Про це повідомила поліція країни.

Знахідка важить 3,2 тонни й коштує $316 мільйонів. Пакети були підвішені буйками, а деякі позначені символом Бетмена та конюшини. Поліція вважає, що вантаж призначався для Австралії.

«Це найбільша знахідка незаконних наркотиків новозеландськими агентствами. Це більше, ніж Нова Зеландія використала б за 30 років», — заявив комісар поліції Нової Зеландії Ендрю Костер.

Читайте також: У Канаді провінція Британська Колумбія першою починає експеримент з декриміналізації героїну та кокаїну