CNN: Американські військові фіксували китайський аеростат над США ще у 2019 році
- Автор:
- Олег Панфілович
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Американські військові фіксували в небі над США китайську повітряну кулю ще у 2019 році.
Про це повідомляє CNN.
У звіті військової розвідки США за минулий рік, який зосереджувався на використанні Китаєм повітряних куль, згадані інциденти на Гаваях і у Флориді за часів президентства Дональда Трампа.
«Китайська повітряна куля-шпигун обігнула земну кулю у 2019 році на висоті приблизно 65 тисяч футів (19 км) і пронеслася повз Гаваї та через Флориду, перш ніж продовжити свій шлях», — ідеться в документі ВПС США. Звіт розвідки ВПС є першим свідченням того, що американські військові знали про китайські повітряні кулі-розвідники задовго до нещодавнього інциденту.
Військові стверджують, що Китай розгорнув кілька аеростатів, які можуть кілька місяців працювати на висоті від 65 тисяч до 328 тисяч футів (100 км).
- 2 лютого над американським штатом Монтана в районі розташування секретних ракетних обʼєктів помітили китайський розвідувальний аеростат, але не стали його збивати. Такі апарати раніше фіксували над Гаваями та Гуамом. Китай заявив, що це безпілотний науковий дирижабль, який опинився в повітряному просторі США через форс-мажорні обставини. 4 лютого американські військові збили китайський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни та шукають його уламки для досліджень.
- Цей інцидент загострив відносини між США та Китаєм. У Вашингтоні заявили, що Китай тим самим показав, що нехтує суверенітетом Сполучених Штатів. Зі свого боку Пекін закликав Вашингтон не поспішати з висновками про шпигунські функції кулі.
- Військово-повітряні сили Колумбії заявили, що 3 лютого в повітряному просторі країни на висоті понад 16 кілометрів помітили обʼєкт, «що за характеристиками нагадував повітряну кулю». За повідомленнями ЗМІ, аеростат також пролетів над Венесуелою та Коста-Рикою. Уряд Китаю визнав, що повітряна куля, помічена над Південною Америкою, належить саме йому.