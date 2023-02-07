Мінкультури дозволило знести памʼятники генералу Ватутіну та льотчику Чкалову в Києві

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Гонтар Володимир / УНІАН

Міністерство культури визнало памʼятники радянському генералу Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову в Києві такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру культурної спадщини. Це означає, що їх можна знести.

Про це пише пресслужба Мінкультури.

Памʼятник Ватутіну розташований у Маріїнському парку Києва, а памʼятник Чкалову — на вулиці Олеся Гончара.

«І хоча питання перенесення вищезазначених памʼятників КМДА могла вирішити без втручання міністерства, в інший визначений законом спосіб, тепер КМДА точно має виключити ці памʼятники з Переліку щойно виявлених обʼєктів, демонтувати та перенести монументи», — зазначили у відомстві.

Мінкультури раніше вже закликало київську владу ухвалити рішення про демонтаж памʼятника Ватутіну. Там пропонують перенести його до музею.