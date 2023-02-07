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Зеленський призначив очільників Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення очільників трьох обласних держадміністрацій: Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької.

Відповідні укази розміщені на сайті президента 7 лютого.

24 січня Зеленський звільнив з посад пʼятьох очільників обласних держадміністрацій: Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Київської та Сумської. Колишній очільник Київської ОВА Олексій Кулеба пішов працювати заступником голови Офісу президента.