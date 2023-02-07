«Співочий» лід і космічні крики тюленів. Науковці записали підводні звуки Арктики та Антарктики

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Науковці та музиканти запустили спеціальний проєкт, щоб познайомити людей з підводними звуками у полярних регіонах. Він підкреслює, наскільки шумними стали океани через людську діяльність.

Про це пише BBC.

Підводні мікрофони прикріпили до поплавків та залишили в Арктиці та Антарктиці приблизно на два роки. На записі можна почути крики антарктичного тюленя, а також малих полосатиків, нарвалів та горбатих китів.

Учені також зафіксували бурхливий обвал шельфових льодовиків та звук льодового «співу». Він звучить, коли лід рухається або стискається від зміни температури. Мікрофони вловили штучний шум в океанах, викликаний судноплавством і пошуками нафти й газу. Шумове забруднення від сейсмічних вибухів поширюється на величезні відстані і негативно впливає на тварин.

Колекція складається із 50 рідкісних звуків. Саунд-арт проєкт Cities and Memory перетворив ці шуми на понад 100 композицій. Музиканти присвятили їх змінам клімату.

Послухати можна тут.

Вчені сподіваються, що взаємодія з мистецтвом подарує нове життя науковим даним та зробить їх доступними для більшої кількості людей. Це допоможе привернути увагу до збереження природнього середовища Землі.