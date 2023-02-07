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Верховна Рада внесла перші зміни до бюджету — збільшила витрати на 5,5 мільярда гривень

Автор:
Ангеліна Шеремет
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National Bank Of Ukraine / Flickr

Верховна Рада ухвалила перші цього року зміни до державного бюджету. Про це повідомила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Парламент збільшив витрати бюджету на 5,5 млрд, а саме:

Усі кредитні та грантові угоди вже підписали, погодили та частково виділили.

Крім цього, Міністерство відновлення отримало від Міністерства фінансів Фонд ліквідації наслідків збройної агресії — це 52,5 мільярда гривень.

На оновлення вагонів «Укрзалізниці» передадуть 4,5 млрд грн — це залишки з програм 2020, 2021 і 2022 років, а також частини (62,5%) коштів Дорожнього фонду, які у 2023 виділили на безпеку дорожнього руху.