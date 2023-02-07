У Гонконгу на Disney+ заблокували епізод «Сімпсонів». Там згадувалися китайські трудові табори
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- Анна Холоднова
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AFP/Getty Images
У Гонконгу епізод «Сімпсонів», у якому згадуються примусові трудові табори в Китаї, видалили з потокового сервісу Disney+.
Про це пише The Guardian.
У другій серії останнього сезону американського мультсеріалу Мардж купує інтерактивний велотренажер. Під час інтерактивної екскурсії він відправляє Мардж до Великої китайської стіни — там мова йде про «біткойн-рудники, примусові трудові табори, у яких діти виготовляють смартфони, і романтику».
The Guardian підтвердила, що епізод під назвою One Angry Lisa зник з Disney+ у Гонконгу, натомість всі інші серії доступні.
- Китай звинувачують у створенні примусових трудових таборів для уйгурів.
- У 2021 році законодавча влада Гонконгу прийняла закон про цензуру в кіно для «захисту національної безпеки», але тоді чиновники заявили, що закон не поширюється на потокові сервіси.
- One Angry Lisa — щонайменше другий епізод Сімпсонів, який став недоступним на офіційних платформах у Гонконгу. Коли Disney+ запустили у Гонконгу в листопаді 2021 року, 12 серію 16 сезону заблокували. У цьому епізоді родина Сімпсонів відвідує площу Тяньаньмень і бачить табличку з написом «на цьому місці в 1989 році нічого не сталося».
- 4 червня 1989 року на площі Тяньаньмень у Пекіні жорстоко придушили акцію протесту. Оцінки кількості загиблих варіюються від кількох сотень до кількох тисяч.