Google анонсувала власний чатбот Bard зі штучним інтелектом

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Reuters / «Бабель»

Компанія Google розробляє свою відповідь СhatGPT — чатбот зі штучним інтелектом Bard. Його презентують на Google Presents у Парижі в середу, 8 лютого.

Про це пише Engadget.

За словами генерального директора Google Сундара Пічаї, Bard слугуватиме «експериментальним розмовним сервісом штучного інтелекту». Він створений на основі існуючої платформи Google Language Model for Dialogue Applications (LaMDA), яку компанія розробляла протягом останніх двох років.

«Bard прагне поєднати широту світових знань із потужністю, інтелектом і креативністю наших великих мовних моделей. Він використовує інформацію з інтернету, щоб надати свіжі високоякісні відповіді», — заявив Пічаї.

Спочатку Google випустить спрощену версію LaMDA, яка буде доступна обмеженій групі довірених користувачів. Вони залишать відгуки, які проаналізує Google. Також компанія проведе внутрішнє тестування.

Пічаї також анонсував нові функції на основі штучного інтелекту у Google-пошуку. Він додав, що такі можливості стануть доступними для користувачів «незабаром».