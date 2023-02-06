Землетрус у Туреччині та Сирії: загальна кількість загиблих перевищила 3 500 людей

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Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок потужного землетрусу зросла до понад 3 600 людей.

Про це пише Al Jazeera.

У Туреччині заявили, що кількість загиблих зросла до 2 316 людей, а кількість поранених — до 13 293 людей. Водночас понад 7 300 людей вже врятували.

У Сирії вже заявили про майже 1 300 загиблих та понад 3 400 поранених. Майже 600 людей загинули на територіях, які контролює сирійська влада, і ще близько 700 у провінціях, які досі перебувають під контролем повстанців.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що на допомогу Туреччині планують відправити десятки рятувальників.

«Ми ніколи нічого не робимо такого, що шкодило б інтересам України. Тому така кількість, декілька десятків, українських рятувальників зможе допомогти Туреччині, нашому сусіду, нашому другу, не нашкодивши можливості рятувальних служб в Україні», — сказав він.