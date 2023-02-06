Суд відпустив заступника голови Сумської ОВА під особисте зобовʼязання

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Суспільне

Суд відпустив заступника голови Сумської ОВА Олега Клименчукова під особисте зобовʼязання. Його звинуватили в розкраданні грошей, які виділяли на відновлення.

Про це пише «Суспільне».

Сторона обвинувачення вимагала як запобіжного заходу тримання під вартою. Але сам Клименчуков просив суд відмовити стороні обвинувачення. Посадовець зазначив, що він переселенець і живе із сімʼєю. До того ж, він не має власного помешкання ані за кордоном, ані в Україні.

«Хочу знаходитися та жити в місті Суми. Прокурор не надав достатніх підстав цих ризиків. Всі позиції слідства — припущення. Якщо мене візьмуть під варту — для мене це сімейна трагедія», — сказав заступник голови ОВА.

Суд вирішив обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Водночас захисник Климченчукова заявив, що подаватиме апеляцію.