Китай визнав, що повітряна куля, яку помітили над Латинською Америкою, також належить йому
- Автор:
- Олег Панфілович
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Уряд Китаю визнав, що повітряна куля, помічена в пʼятницю над Південною Америкою, належить саме йому.
Про це пише BBC.
Речниця Міністерства закордонних справ Мао Нін заявила, що аеростат призначений для цивільного використання. Він відхилився від маршруту, оскільки збився з курсу. Мао повідомила журналістам, що повітряна куля «значно відхилилася» від наміченого маршруту, пославшись на «обмежену маневровість» аеростата та погодні умови.
«Безпілотний дирижабль, про який ідеться, прибув із Китаю, має цивільний характер і використовується для льотних випробувань. Китай є відповідальною країною і завжди суворо дотримувався міжнародного права, щоб інформувати та належним чином працювати з усіма зацікавленими сторонами, не створюючи жодної загрози для жодної країни», — додала вона.
У вихідні Військово-повітряні сили Колумбії заявили, що 3 лютого в повітряному просторі країни на висоті понад 16 кілометрів помітили обʼєкт «за характеристиками схожий на повітряну кулю». Військові додали, що стежили за обʼєктом, поки він не покинув повітряний простір, додавши, що він не становив загрози національній безпеці. За повідомленнями ЗМІ, аеростат також пролетів над Венесуелою та Коста-Рикою.
- 2 лютого над американським штатом Монтана в районі розташування секретних ракетних обʼєктів помітили китайський розвідувальний аеростат, але не стали його збивати. Такі апарати раніше фіксували над Гаваями та Гуамом. Китай заявив, що куля — безпілотний науковий дирижабль, який опинився в повітряному просторі США через форс-мажорні обставини. 4 лютого американські військові збили китайський аеростат біля узбережжя Південної Кароліни й шукають його уламки для досліджень.
- Цей інцидент загострив відносини між США та Китаєм. У Вашингтоні заявили, що Китай тим самим показав, що нехтує суверенітетом Сполучених Штатів. Зі свого боку, Пекін закликав Вашингтон не поспішати з висновками про шпигунські функції кулі.