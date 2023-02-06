У Туреччині кількість загиблих від землетрусів перевищила тисячу людей

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У Туреччині кількість загиблих від землетрусів вже досягла 1 014 людей.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у зведенні станом на 14:20.

Поранено понад пʼять тисяч людей, майже три тисячі будівель зруйновані.

Chaudhary Parvez / Twitter