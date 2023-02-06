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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує податкові пільги для грального бізнесу (платити лише 2% від обороту) і забороняє йому працювати за спрощеною системою оподаткування.

Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу і торкнеться бізнесу, який організовує проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Документ набуде чинності наступного дня після його публікації.