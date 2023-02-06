Зеленський підписав закон, який скасовує податкові пільги для грального бізнесу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Kaysha / Unsplash
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує податкові пільги для грального бізнесу (платити лише 2% від обороту) і забороняє йому працювати за спрощеною системою оподаткування.
Законопроєкт вносить зміни до Податкового кодексу і торкнеться бізнесу, який організовує проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).
Документ набуде чинності наступного дня після його публікації.
- Верховна Рада ще 15 березня 2022 року запровадила на період воєнного стану спрощену систему оподаткування. Це означає, що сплачувати єдиний податок могли не лише фізособи-підприємці, але й великі компанії. Однак згодом громадськість почала критикувати, що на спрощену систему оподаткування перейшов і гральний бізнес. Через це до бюджету надходило значно менше коштів.
- Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу 12 січня 2023 року.