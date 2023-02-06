У Чилі вирують одні з найбільших лісових пожеж за останні роки — понад 20 загиблих і тисяча постраждалих

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У Чилі почались бурхливі лісові пожежі — одні з найстрашніших стихійних лих у країні за останні роки. За останні дві доби загинули щонайменше 24 людини, ще майже тисяча отримала поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежі охопили близько 270 тисяч гектарів. Президент Габріель Боріч вже оголосив про надзвичайну ситуацію для переважно сільських південних регіонів Біобіо, Нубле та Арауканія.

Рятувальники під час пожежі у місті Пурен (регіон Арауканія), Чилі, 4 лютого 2023 року. Getty Images / «Бабель»

13 із 24 загиблих — мешканці регіону Біобіо, який є домом для великих лісів, а також ферм, де вирощують виноград та інші фрукти на експорт. Наразі у регіоні спостерігається близько 260 пожеж, 28 з яких вважаються особливо небезпечними.

Чилійські урядовці вже звернулися по міжнародну допомогу в боротьбі з пожежами. Влада заявила, що чекає на прибуття допомоги з Бразилії, Колумбії, Еквадору, Парагваю, Перу, Португалії та Венесуели.