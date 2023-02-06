Марсохід Curiosity знайшов рідкісний металевий метеорит на Червоній планеті
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NASA
Марсохід Curiosity, який досліджує Червону планету вже 10 років, знайшов у кратері Гейл рідкісний металевий метеорит.
Про це пише Science Alert.
Curiosity сфотографував його 27 січня 2023 року, на 3 724-й марсіанський день місії. Камінь складається з заліза та нікелю і має назву Cacao (Какао). Його діаметр — лише 30 см.
Унікальний метеорит має темно-сірий відтінок. Він гладкий і округлий — це означає, що камінь пройшов крізь атмосферу. На поверхні метеорита можна побачити виямки та борозни — науковці називають їх регмагліпти. Їхній унікальний візерунок утворився, коли Какао подорожував атмосферою.
Попри те що атмосфера Марса набагато тонша за земну, вона все одно створює достатньо тертя, щоб нагріти поверхню метеорита. Регмагліпти, ймовірно, створені вихорами гарячого газу, який розплавив камінь.
- Марсохід Curiosity сів на Червоній планеті у 2012 році, і гора Елоїда заввишки 5,5 км стала основним обʼєктом його досліджень. Раніше кратер в основі гори був озером, яке кілька разів висихало, перетворюючись на пустелю, і згодом відновлювалось. Нещодавно марсохід Curiosity знайшов на Червоній планеті коштовне каміння.