Марсохід Curiosity знайшов рідкісний металевий метеорит на Червоній планеті

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NASA

Марсохід Curiosity, який досліджує Червону планету вже 10 років, знайшов у кратері Гейл рідкісний металевий метеорит.

Про це пише Science Alert.

Curiosity сфотографував його 27 січня 2023 року, на 3 724-й марсіанський день місії. Камінь складається з заліза та нікелю і має назву Cacao (Какао). Його діаметр — лише 30 см.

NASA

Унікальний метеорит має темно-сірий відтінок. Він гладкий і округлий — це означає, що камінь пройшов крізь атмосферу. На поверхні метеорита можна побачити виямки та борозни — науковці називають їх регмагліпти. Їхній унікальний візерунок утворився, коли Какао подорожував атмосферою.

Попри те що атмосфера Марса набагато тонша за земну, вона все одно створює достатньо тертя, щоб нагріти поверхню метеорита. Регмагліпти, ймовірно, створені вихорами гарячого газу, який розплавив камінь.