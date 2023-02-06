У США вручили «Греммі». Бейонсе стала володаркою рекордної кількості премій

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Getty Images / «Бабель»

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США вручила 65-ту музичну премію «Греммі».

Співачка Бейонсе здобула рекордну 32-у премію «Греммі». Вона отримала чотири нагороди в номінаціях:

Відтак Бейонсе має 32 «Греммі». Попередній рекорд належав диригенту Георгу Шолті — 31 нагорода, цей рекорд тримався понад 20 років.

Бейонсе отримує нагороду «Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом» під час 65-ї церемонії вручення премії «Греммі», 5 лютого 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Інші номінації: