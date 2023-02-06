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Генштаб: За добу ЗСУ знищили 870 окупантів і 40 одиниць техніки

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 6 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 132 160 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: