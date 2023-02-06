Генштаб: За добу ЗСУ знищили 870 окупантів і 40 одиниць техніки
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 6 лютого у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 132 160 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 231 танк;
- 6 415 бойових броньованих машин;
- 2 231 артилерійська система;
- 461 реактивна система залпового вогню;
- 227 засобів протиповітряної оборони;
- 294 літаки;
- 284 гелікоптери;
- 5 104 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 18 кораблів/катерів;
- 1 958 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 203 одиниці спеціальної техніки;
- 796 крилатих ракет.