WSJ: Іран та росія обрали місце для майбутнього заводу з виробництва безпілотників

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Росія та Іран нарощують співробітництво для будівництва на території рф заводу з виробництва іранських безпілотників Shahed. На ньому планують виготовити щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Іранська делегація високого рівня прилітала в росію на початку січня, щоб відвідати заплановане місце для будівництва заводу й обговорити деталі запуску проєкту.

Під час візиту до міста Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан, делегації оглянули порожній майданчик, де планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.

За словами американських чиновників, обидві країни прагнуть створити більш швидкий безпілотник, який зможе завдати нових проблем українській протиповітряній обороні.