Мінцифра: Уже пʼять країн хочуть використати «Дію» для створення власних додатків
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністерство оборони України
Пʼять країн світу хочуть мати аналоги українського додатку «Дія». Вони планують на його основі створити власний цифровий продукт для своїх громадян.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтервʼю «Радіо Свобода».
«Це більше, ніж 5 країн. Ми комунікуємо щодо впровадження «Дії» в цих країнах. Це і кілька європейських країн, і країни Азії, і країни Африки», — пояснив він.
За його словами, додаток «Дія» вже стає елементом дипломатії, оскільки його впровадження допомагає іншим країнам розвиватися та налагоджує відносини з Україною.
Також Федоров розповів, що потенційно за придбання «Дії» можна буде виручити чималі гроші. Йдеться про мільярди гривень.
«Продається не тільки технологічний продукт і не тільки один, а ще експертиза і консалтинг», — зазначив він.
- На Всесвітньому економічному форумі представили естонський застосунок mRiik, який є аналогом української «Дії». Його розробили спільно з Міністерством цифрової трансформації України.
- Раніше повідомлялося, що США планують «повторити успіх» української «Дії» в інших країнах. За словами очільниці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманти Пауер, проєкт перебуває на початковій стадії. Наразі вже виділили $650 тисяч на техніко-економічне обґрунтування у країнах, які виявили інтерес.