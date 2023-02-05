Якщо так вирішить президент: міністр оборони Резніков прокоментував чутки про можливу відставку

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо президент України Володимир Зеленський так вирішить. Тому що призначення міністра оборони в компетенції саме президента.

Про це він заявив на брифінгу 5 лютого, пише Укрінформ.

«Рішення, бути мені міністром оборони або не бути, ухвалює одне людина — верховний головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента України я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави», — сказав Резніков.

Він підкреслив, що в разі відставки підтримає наступника, надасть йому всю інформацію, а також представить міністрам оборони країн-партнерів, із якими Резніков має комунікацію «на рівні телефону, без протоколів, без усього».

Також Резніков зазначив, що і надалі працюватиме заради перемоги України.

«Мій фах, щонайменше юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить перемогти в цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво російської федерації», — пояснив він.