Якщо так вирішить президент: міністр оборони Резніков прокоментував чутки про можливу відставку
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо президент України Володимир Зеленський так вирішить. Тому що призначення міністра оборони в компетенції саме президента.
Про це він заявив на брифінгу 5 лютого, пише Укрінформ.
«Рішення, бути мені міністром оборони або не бути, ухвалює одне людина — верховний головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента України я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави», — сказав Резніков.
Він підкреслив, що в разі відставки підтримає наступника, надасть йому всю інформацію, а також представить міністрам оборони країн-партнерів, із якими Резніков має комунікацію «на рівні телефону, без протоколів, без усього».
Також Резніков зазначив, що і надалі працюватиме заради перемоги України.
«Мій фах, щонайменше юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить перемогти в цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво російської федерації», — пояснив він.
- Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк пише, що міністр оборони України Олексій Резніков може втратити посаду й очолити Міністерство стратегічних галузей промисловості. Його наступником в Міноборони депутат називає нинішнього голову ГУР Кирила Буданова.
- За даними джерел «Бабеля», такий варіант справді обговорюють. Співрозмовники в керівництві «Слуги народу» говорять, що Резнікова можуть звільнити з посади за кілька тижнів. Одним із кандидатів на посаду голови Міноборони є очільник ГУР Кирило Буданов. Його кандидатуру лобіює голова Офісу президента Андрій Єрмак.