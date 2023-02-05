В Одесі 40% населення залишаються без світла

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Pixabay / Alberto Sanchez

В Одесі 280 тисяч споживачів залишаються без електрики, діють екстрені відключення світла.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, увечері та вночі відновили світло у понад 200 тисяч абонентів і на обʼєктах критичної інфраструктури. Уже запустили 90% котелень централізованого постачання, локальні котельні наразі підключать до генераторів. Ремонти на підстанції, де напередодні сталася аварія, тривають цілодобово.

До Одеси прямують потужні генератори, які допоможуть заживити критичну інфраструктуру та ввімкнути світло більшості людей. Понад 25 генераторів уже приїхали, ще приблизно 50 — у дорозі.

Премʼєр наголосив, що ситуація складна. Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що ситуація зі світлом в Одесі та Одеському районі може покращитися з п'ятниці, 10 лютого.