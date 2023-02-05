Шольц: Зеленський погодився не атакувати територію росії західною зброєю
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент України погодився не використовувати зброю, яку постачає Захід, для атак по території росії.
Про це він сказав в інтервʼю Bild am Sonntag.
«З цього приводу є консенсус», — сказав Шольц.
Раніше президент росії володимир путін порівнював втручання Німеччини з боротьбою росіян проти нацистів під час Другої світової війни. Канцлер Шольц відкинув це порівняння.
«Слова [путіна] є частиною серії абсурдних історичних порівнянь, які він використовує, щоб виправдати свій напад на Україну. Але ніщо не виправдовує цю війну», — сказав він.
«Разом із нашими союзниками ми постачаємо Україні бойові танки, щоб вона могла захиститися. Ми ретельно зважували кожну поставку зброї у тісній координації з нашими союзниками, починаючи зі США», — додав Шольц.
Канцлер Німеччини наголосив, що пояснив путіну різницю їхніх поглядів на війну в Україні.
«Я дуже чітко даю путіну зрозуміти, що росія несе повну відповідальність за війну — вона вторглася до свого сусіда без причини, щоб взяти частину України або всю країну під свій контроль», — наголосив Шольц.
Він також заявив, що в телефонних розмовах путін не погрожував ані йому, ані Німеччині.
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