Експремʼєр Ізраїлю: Путін пообіцяв не вбивати Зеленського
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Президент росії володимир путін під час зустрічі з колишнім премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом на початку березня 2022 року пообіцяв не вбивати українського лідера Володимира Зеленського.
Про це пише The Jerusalem Post.
Бенет, який очолював уряд Ізраїлю у 2021—2022 роках, розповів, що обговорював це питання з президентом рф, коли приїжджав до Москви.
«Мені потрібно розуміти, що ви даєте мені слово не вбивати Зеленського», — згадав свої слова Беннет. Путін нібито відповів: «Я не збираюся вбивати Зеленського».
Потім Беннетт зателефонував Зеленському з Москви на шляху до аеропорту, щоб сказати, що йому не загрожує смерть. За словами ізраїльського експремʼєра, за кілька годин Зеленський зняв відео з Офісу президента, в якому заявив, що він не боїться.
Беннет також зазначив, що узгодив усі свої дії зі США, Німеччиною та Францією.
- 30 січня колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент росії володимир путін погрожував йому ракетним ударом перед вторгненням рф в Україну.