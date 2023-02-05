Експремʼєр Ізраїлю: Путін пообіцяв не вбивати Зеленського

Новини

Reuters

Президент росії володимир путін під час зустрічі з колишнім премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом на початку березня 2022 року пообіцяв не вбивати українського лідера Володимира Зеленського.

Про це пише The Jerusalem Post.

Бенет, який очолював уряд Ізраїлю у 2021—2022 роках, розповів, що обговорював це питання з президентом рф, коли приїжджав до Москви.

«Мені потрібно розуміти, що ви даєте мені слово не вбивати Зеленського», — згадав свої слова Беннет. Путін нібито відповів: «Я не збираюся вбивати Зеленського».

Потім Беннетт зателефонував Зеленському з Москви на шляху до аеропорту, щоб сказати, що йому не загрожує смерть. За словами ізраїльського експремʼєра, за кілька годин Зеленський зняв відео з Офісу президента, в якому заявив, що він не боїться.

Беннет також зазначив, що узгодив усі свої дії зі США, Німеччиною та Францією.