В Австралії акула вбила 16-річну дівчину під час купання в річці

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BBC News

У Західній Австралії акула напала на 16-річного підлітка під час купання в річці Свон. Дівчина загинула.

Про це пише BBC.

Тіло жертви витягнули з води в суботу, 4 лютого, у передмісті Перта. За даними поліції, дівчина каталася на водних мотоциклах із друзями. Імовірно, вона стрибнула у воду, щоб поплавати з дельфінами, яких бачили поблизу.

За словами інспектора Пола Робінсона з поліції Західної Австралії, у цьому місці рідко можна зустріти акул. Він закликав мешканців прилеглих районів бути обережними.