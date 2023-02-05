Російські війська обстріляли центр Харкова ракетами

Новини

Росіяни обстріляли центр Харкова. Попередньо, окупанти били по місту ракетами С-300.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Згодом мер міста Ігор Терехов уточнив, що росіяни атакували двома ракетами. Снаряди влучили по Київському району Харкова. Одна з ракет влучила в житловий будинок.

Станом на 09:14 відомо про трьох постраждалих — це 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років. Жінку госпіталізували з осколковими пораненнями, чоловіки отримали медичну допомогу на місці.