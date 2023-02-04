Україна повернула з російського полону 116 українців і тіла двох іноземних волонтерів

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Україна повернула з російського полону 116 українців. Серед них — оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

З полону звільнили 114 рядових і сержантів, а також двох офіцерів. З них вісім бійців Тероборони, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, пʼятеро з Держприкордонслужби, двоє з Військово-морських сил та один рятувальник. Також є двоє бійців Сил спецоперацій.

Крім цього, вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також Євгенія Кулика — українця-добровольця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку вторгнення повернувся в Україну.

Міноборони РФ повідомляло про повернення 63 російських військовополонених. Там стверджували, що в обміні були задіяні представники Обʼєднаних Арабських Еміратів — як посередники.