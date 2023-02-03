Собор Паризької Богоматері відкриють наприкінці 2024 року
- Автор:
- Анна Холоднова
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Nicolas Liponne / NurPhoto via Getty Images
Собор Паризької Богоматері планують відкрити у 2024 році? після Олімпійських ігор у Парижі.
Про це пише France24.
До кінця 2023 року відновлять шпиль собору. Його виготовлять із 500 тонн дубової деревини, а на покриття та прикраси витратять 250 тонн свинцю. Після завершення будівництва шпиль буде заввишки 100 метрів.
Повну реконструкцію собору хочуть завершити до кінця 2024 року. Раніше влада називала імовірну дату 8 грудня — свято Непорочного Зачаття. Це означає, що гості Олімпійських ігор не зможуть відвідати Нотр-Дам де Парі.
- 15 квітня 2019 року в соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) сталася масштабна пожежа. Вона тривала понад 15 годин. Унаслідок пожежі в соборі обвалилися шпиль і дах.
- Французькі слідчі вважають, що спричинити пожежу в соборі могло коротке замикання. У кінці червня паризька прокуратура заявила, що причиною могла стати сигарета або несправність електрики.
- За версією слідства, займання сталося в районі шпиля, за кілька годин до цього там проводили ремонтні роботи. Полумʼя повністю знищило деревʼяний дах і шпиль, який впав і догорав потім на підлозі собору. Вогонь вдалося повністю загасити лише вранці наступного дня — пожежа тривала понад 15 годин.