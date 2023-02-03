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США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $2,2 мільярда — там вперше є ракети дальнього радіусу дії

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Alex Wong / Staff

США оголосили про черговий пакет озброєнь для України на $2,2 мільярда.

Пакет передбачає засоби ППО, боєприпаси до артилерії та HIMARS, протитанкові комплекси, БМП, ракети дальнього радіусу дії та багато іншого.

За даними журналіста «Голосу Америки» Остапа Яриша, у ньому:

За словами Яриша, високоточні керовані ракети, які Штати передадуть Україні, це GLSDB — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, дальність польоту якого 160 кілометрів. 

Згодом Пентагон опублікував перелік озброєння. Він збігається із даними Яриша, проте у релізі GLSDB не згадуються.